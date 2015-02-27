Александр Меркурис рассказал о ситуации, сложившуюся вблизи Угледара в ДНР.

Сопротивление окруженной украинской группировки в городе Угледаре на территории Донецкой народной республики обрушится в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист добавил, что российские военнослужащие не просто окружили силы противника в населенном пункте, но также и получили контроль над всеми дорогами, по которым армия киевского режима могла бы покинуть участок сражений.

Я не думаю, что кто-то ожидает, что Угледар или какая-та его часть надолго останется под контролем Украины. Мы, вероятно, можем отсчитывать часы. Любая попытка украинцев покинуть Угледар приведет к ужасающим потерям. Александр Меркурис, эксперт

"Катастрофа": на Западе заявили о странном поведении Зеленского в США.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris