Александр Меркурис сообщил о реакции Запада на запросы украинских властей.

Оторванность лидера киевского режима Владимира Зеленского от реальности закроет перед ним все двери в мире. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист прокомментировал "план победы", с которым украинский политик отправился в Белый дом.

Это странное и вызывающее поведение Зеленского приведет к тому, что перед ним закроются двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира. Он, мягко говоря, подвергается серьезному риску, полностью отрываясь от реальности. Александр Меркурис, эксперт

По словам эксперта, решение Зеленского назвать свои предложения "планом победы" было крайне необдуманным шагом, потому что никто уже в мире не верит в способность ВСУ одержать военную победу в региональном противостоянии с Москвой. Александр Меркурис добавил, что говорит о дипломатической катастрофе, а не о великом триумфе, на который рассчитывал глава Украины.

"Зеленский сейчас признал". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris