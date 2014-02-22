Александр Меркурис указал на "план по победе" украинских властей.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, по сути, признает, что Вооруженные силы Украины не могут продолжать боевые действия на передовой линии регионального конфликта с Россией. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист добавил, что политик признает факты, но при этом все равно продолжает говорить о так называемом плане победы. Автор шоу указал на то, что Зеленский якобы верит, что если Украину сейчас примут в состав НАТО, то страна сможет одержать победу на поле боя и вернуть под свой контроль потерянные территории. Александр Меркурис подчеркнул, что не думает, что люди, за исключением нескольких представителей СМИ, все еще верят в то, что нечто подобное может произойти в реальности.

Сам Зеленский сейчас признал, что ситуация становится критической для Украины. Он делает такие признания, которые он никогда не делал раньше. Он говорит, что Украина не может продолжать воевать так, как сейчас, что она почти исчерпала свои ресурсы. Александр Меркурис, эксперт

"Просто фантастика". На Западе поражены планом британцев по России.

Фото и видео: YouTube / The Duran