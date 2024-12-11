Александр Дубинский предрек еще одну рабочую поездку Владимира Зеленского в США.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в Вашингтон для того, чтобы подписать перемирие. Такое мнение в эфире собственного YouTube-канала выразил местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в настоящее время в СИЗО по подозрению в государственной измене. Парламентарий добавил, что документ будет подписан на российских условиях, а не на тех требованиях, которые в настоящее время выдвигают власти из Франции и Великобритании.

Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем, в самое ближайшее время Александр Дубинский, депутат Украины

Иностранный политик добавил, что в этот раз Дональд Трамп может лично и не встречаться с украинским коллегой, а отправить к нему министра финансов Скота Бессента или, в лучшем случае, вице-президента США Джей-Ди Вэнса. Дубинский заметил, что американские чиновники проконтролируют соблюдение высокопоставленным гостем всех инструкций.



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Фото и видео: YouTube / Дубинский