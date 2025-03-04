Александр Дубинский указал на то, зачем Европе нужен Владимир Зеленский.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп после скандала с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме попытается отстранить украинского политика от власти. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в настоящее время в СИЗО по подозрению в государственной измене. Парламентарий добавил, что глава Украины намеренно устроил перепалку в Вашингтоне во время своего визита в столицу США по договоренности с европейскими политическими лидерами. Дубинский заметил, что западные представители хотят получить свое место за столом переговоров, в которых будут принимать участие США и РФ.

Способ избежать этого ужаса без конца — есть. Это отстранение Зеленского от власти, чем, на мой, взгляд, Трамп сейчас и займется. Единственным шансом Европы зацепиться за стол переговоров является полезный идиот — Зеленский. Александр Дубинский, депутат Украины

Напомним, что по итогам встречи президент США отметил, что Владимир Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам. Как сообщили корреспонденты телеканала CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении администрации Дональда Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи киевскому режиму.

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Фото и видео: YouTube / Дубинский