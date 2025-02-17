Александр Дубинский раскрыл несколько пунктов, ради которых глава Украины приезжал в Германию.

Своими высказываниями Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году лидер киевского режима Владимир Зеленский дал понять американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу, что украинская сторона будет саботировать его план по мирному урегулированию регионального конфликта. Соответствующей информацией в эфире собственного YouTube-канала сделал местный парламентарий Александр Дубинский, который не является представителем политических фракций. Депутат Верховной Рады находится в СИЗО по подозрению в государственной измене. Он уточнил , что Зеленский попытался отвлечь внимание общественности от своего намерения продолжать боевые действия.

Суть в чем? Послал Америку, отказавшись от плана мирных соглашений, и, вообще, в принципе от переговоров <…>. Зачем это нужно? Чтобы мы с вами не обсуждали, что Зеленский: а) объявил войну Трампу, давайте будем называть вещи своими именами; б) отказался от мира и вообще каких-либо переговоров, если эти переговоры не будет формулировать он на основе своего невыполнимого плана <…>. Разговаривать больше не о чем. Александр Дубинский, депутат Украины

По словам украинского парламентария, Владимир Зеленский планирует продолжать вооруженное противостояние с Москвой, заручившись поддержкой со стороны Европы, "которой и так нет".

"По 80 тысяч". В Раде раскрыли подробности нового плана Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Дубинский