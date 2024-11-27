Александр Дубинский рассказал о сделке, которую может заключить Андрей Ермак.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский хочет сократить население Украины до 10 миллионов человек для более успешной интеграции страны в Европейский союз. Соответствующей информацией в эфире собственного YouTube-канала сделал местный парламентарий Александр Дубинский, который не является представителем политических фракций. Депутат Верховной Рады находится в СИЗО по подозрению в государственной измене. Он уточнил в шоу зрителям, что для украинских властей общей целью является сокращения числа граждан и получить за это денежное вознаграждение. Политик уверен, что сейчас Зеленский просто торгует своими людьми, "он лучший рабовладелец в истории". Дубинский добавил, что страна с населением в 10 млн легче войдет в состав ЕС, так как сейчас на 40 миллионов человек на Украине необходима одна квота для евродепутатов, а на 10 миллионов — в четыре раза меньше.

Для аграрного бизнеса сокращение населения идеально <...> Ничего не мешает комбайну ехать из точки А в точку Б. Нет дорог, нет населенных пунктов, не нужно строить школы, <...> детские сады. Ермак едет с "великолепной" идеей — продать три миллиона 700 тысяч украинцев <...> за 300 миллиардов долларов. Сделка великолепна. Александр Дубинский, депутат Украины

В Раде заявили, что соглашение с Россией приведет к гражданской войне.

Фото и видео: YouTube / Дубинский