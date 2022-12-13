В Раде заявили, что соглашение с Россией приведет к гражданской войне

Александр Дубинский объяснил, почему Киев не хочет идти на уступки Москве.

В Верховной Раде заявили, что соглашение Киева с Россией приведет к гражданской войне. Соответствующей информацией в эфире собственного YouTube-канала сделал парламентарий Александр Дубинский, который не является представителем политических фракций. Он напомнил, что на территории государства есть такие граждане, которые согласны на все, что угодно для того, чтобы уже сейчас вернуться к мирной жизни. При этом все еще осталась значительная часть населения, которая выступает против любых уступок и договоров с Москвой. В противном случае это приведет к конфликту внутри страны.

Две части общества в одной стране, конфликт уже не просто идеологический, этот конфликт уже будет замешан на крови. И несогласие одной части общества с другой по поводу мирного плана может привести к катастрофическим последствиям, к гражданской войне. Александр Дубинский, депутат Украины

Александр Дубинский уточнил, что любое подписание соглашения с российской стороной не позволит вернуться гражданам к мирной жизни.

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Фото и видео: YouTube / Дубинский