Игорь Романенко указал на то, что Киев может отказаться от части территорий в пользу России.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире YouTube-канала Politeka обратился к соотечественникам с призывом из-за опасной ситуации для армии киевского режима на фронте. Эксперт объяснил зрителям шоу, что украинское командование и руководство страны нереалистично оценивали собственные возможности на поле боя, а также чрезмерно наделись на ту помочь, которую ВСУ оказывают международные союзники.

Необходимо переоценить ситуацию, других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время по линии соприкосновения. Со стороны Запада этого не состоялось, самостоятельно мы эту задачу решить не можем. Игорь Романенко, генерал Украины

Напомним, что на прошлой неделе иностранная газета Financial Times выпустила материал о том, что киевский режим в настоящее время ведет закрытые переговоры о сдаче части украинских территорий в обмен на членство в НАТО.

Украинский генерал призвал готовиться к "народной войне" с Россией.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online