Украинский генерал призвал готовиться к "народной войне" с Россией

Эксперт оценил потенциал РФ и Киева в сражении друг против друга.

Украинский генерал-лейтенант призвал готовиться к "народной войне" с Россией. Такое заявление представитель Вооруженных сил Киева сделал в эфире местного интернет-канала "Исландия". Игорь Романенко оценил условия, которые должен соблюсти Киев для успешного противостояния Москве.

У нас таких возможностей нет, потому это применение говорит о том, что нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы все это применять. И быть готовым к народной войне. Игорь Романенко, генерал Украины

Эксперт уточнил, что Украине может помочь опыт Азербайджана в прошлогоднем военном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Хотя силы с Арменией у Баку были практически равны, однако страна имела более современное оружие. В частности, его поставила Турция, Израиль. Это решило исход сражения. Генерал напомнил о том, что военный потенциал у РФ значительно выше, чем у Украины.

В Минобороны подозревают, что внеплановые учения НАТО проходят для освоения "театра военных действий".

Фото и видео: YouTube / ISLND TV