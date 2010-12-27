В Петербурге в день митинга 7 октября задержали сотрудников штаба Навального

Сегодня, в день рождения президента РФ Владимира Путина по всей стране проходят митинги в поддержку Навального. Самый крупный ожидается в Петербурге.

В Северной столице задержали сотрудников штаба Алексея Навального. Как стало известно, двух сотрудников, юриста штаба Дениса Михайлова и Михаила Сосина, задержали сегодня утром, 7 сентября, передает "Фонтанка".

Сегодня, в 65-й день рождения президента Российской Федерации Владимира Путина, по всей стране единомышленники оппозиционера Алексея Навального проводят митинги в поддержку его участия на президентских выборах. Ожидается, что митинг пройдет в 80 городах по всей стране.

Накануне, 6 октября, стало известно, что прокуратура в последний раз предупредила о наказании за митинги сторонников Навального. Отметим, что в данный момент сам Алексей Навальный, а также глава его федерального штаба Леонид Волков находятся под арестом за повторное административное нарушение организации массовой акции.

Число вышедших на митинги по всей стране сейчас уточняется. В нескольких городах уже задержаны некоторые участники.

Ранее место митинга Навального на Марсовом поле перегородили лентами. Сегодня там городские службы начали работы по благоустройству.

Фото: twitter.com/BukvaCe

Самые масштабные акции пройдут в Москве в 14:00 и в Петербурге в 18:00. В Северной столице митинг не согласован, однако официального отказа также не поступало, в остальных городах России митинг либо согласован с властями, либо пройдет в гайд-парках, где они не требуют согласований.

Фото: vk.com/teamnavalny_spb