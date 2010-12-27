Место митинга Навального на Марсовом поле перегородили лентами

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии с Марсова поля, сообщая, что всю территорию сквера загородили заборами и лентами, развесив объявления. На бумаге говорится, что с 5.10.17 вход на территорию ограничен в связи с работами по содержанию объекта культурного наследия.
Акционерное общество Садово-Парковое предприятие «центральное» в объявлении принесло свои извинения за доставленные неудобства.
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Фото: twitter / Dave Frenkel , Штаб Навального СПб