Место митинга Навального на Марсовом поле перегородили лентами

Марсово поле неожиданно огородили лентами сославшись на проведение работ, не указав даты их окончания

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии с Марсова поля, сообщая, что всю территорию сквера загородили заборами и лентами, развесив объявления. На бумаге говорится, что с 5.10.17 вход на территорию ограничен в связи с работами по содержанию объекта культурного наследия.

Акционерное общество Садово-Парковое предприятие «центральное» в объявлении принесло свои извинения за доставленные неудобства.

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Фото: twitter / Dave Frenkel‏ , Штаб Навального СПб