Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Место митинга Навального на Марсовом поле перегородили лентами
Сегодня, 17:41
0
nadiputintseva
452

Место митинга Навального на Марсовом поле перегородили лентами

0
 
 

Марсово поле неожиданно огородили лентами сославшись на проведение работ, не указав даты их окончания

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии с Марсова поля, сообщая, что всю территорию сквера загородили заборами и лентами, развесив объявления. На бумаге говорится, что с 5.10.17 вход на территорию ограничен в связи с работами по содержанию объекта культурного наследия.

 Акционерное общество Садово-Парковое предприятие «центральное» в объявлении принесло свои извинения за доставленные неудобства. 

Читайте так же по теме: В ЗакСе боятся, что Навальный нарушит спокойствие Петербурга  , Сторонники Навального не смогли через суд легализовать митинг в Петербурге  

Фото: twitter / Dave Frenkel‏ , Штаб Навального СПб

Теги: митинг , навальный , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5