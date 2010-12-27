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В ЗакСе боятся, что Навальный нарушит спокойствие Петербурга
Сегодня, 14:55
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nadiputintseva
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В ЗакСе боятся, что Навальный нарушит спокойствие Петербурга

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Смольный заявил, что не намерен разрешать акции Навального из-за боязни разрушить спокойствие города.

По мнению Вячеслава Макарова, спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга, призывы Алексея Навального выйти на митинг 7 октября служат провокацией для дестабилизации авторитета власти. В связи с этим власти города заявили, что имеют право запретить акцию. 

"Власть не должна быть дряблой и вялой, власть должна быть властью, и ей принимать решение. Это же откровенно провокаторский, подстрекательский подход: давайте выйдем. Против кого?", - заявил Макаров

Макаров так же отметил, что детей нужно воспитывать в социальной стабильности, и партийные разбирательства не должны разрушать нормальное спокойствие общества.

"Никогда ни один вопрос не решается войной, экстремистскими лозунгами, призывами и незаконными митингами. Разговаривать с властью языком ультиматума и языком силового армрестлинга никому абсолютно не позволено", - подвел итоги своей мысли спикер.

Смольный заявил, что не намерен согласовывать акции Навального. 7 октября штаб Навального планирует выйти на акцию протеста в разных городах мира. 

Фото: Алексей Навальный / navalny

Теги: навальный
Категории: Новости СПб

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