Сторонники Навального не смогли через суд легализовать митинг в Петербурге

Глава петербургского штаба Алексея навального не смогла опротестовать отказ комитета по законности и правопорядку согласовать митинг-встречу в центре Петербурга.

Смольнинский районный суд отказал в удовлетворении иска к комитету по законности и правопорядку и его главе Леониду Богданову от координатора петербургского штаба Навального Полине Костылевой. Сторонники оппозиционного политика пытались оспорить отказ ведомства предоставить им место в центре Петербурга для проведения митинга-встречи. Таким образом акцию Навального в Петербурге снова не удалось согласовать.

Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что в ЗакСе боятся, что Навальный нарушит спокойствие Петербурга.

Накануне поилция пришла с обысками в петербургский штаб Навального. На главу штаба Навального в Петербурге составляют протокол за нарушение порядка проведения митингов. Из офиса изъяли афиши с призывом прийти на акцию в субботу, 7 октября. Сегодня политик, находящийся под арестом на 20 суток, призвал сторонников устроит всероссийскую акцию в день рождения президента Владимира Путина (7 октября).