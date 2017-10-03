На главу штаба Навального в Петербурге составляют протокол за нарушение порядка проведения митингов

Вечером 3 октября полицейские составили протокол за нарушение порядка организации митингов в отношении координатора петербургского штаба Алексея Навального Полины Костылевой.

Как сообщает "Фонтанка", в отношении координатора петербургского штаба Алексея Навального Полины Костылевой полиция составила протокол за нарушение порядка организации митингов.



Сейчас женщина находится во 2-м отделении полиции. По словам самой Костылевой, правоохранители составляют протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации митинга" (часть 1 ст. 20.2 КоАП РФ). После этого ее обещали выпустить из полиции, делится координатор штаба с изданием.



Ранее мы сообщали, что Полиция "посетила" штаб Навального в Петербурге.