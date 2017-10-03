Как сообщает "Фонтанка", в отношении координатора петербургского штаба Алексея Навального Полины Костылевой полиция составила протокол за нарушение порядка организации митингов.
Сейчас женщина находится во 2-м отделении полиции. По словам самой Костылевой, правоохранители составляют протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации митинга" (часть 1 ст. 20.2 КоАП РФ). После этого ее обещали выпустить из полиции, делится координатор штаба с изданием.
Ранее мы сообщали, что Полиция "посетила" штаб Навального в Петербурге.
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На главу штаба Навального в Петербурге составляют протокол за нарушение порядка проведения митингов
Вечером 3 октября полицейские составили протокол за нарушение порядка организации митингов в отношении координатора петербургского штаба Алексея Навального Полины Костылевой.
Как сообщает "Фонтанка", в отношении координатора петербургского штаба Алексея Навального Полины Костылевой полиция составила протокол за нарушение порядка организации митингов.