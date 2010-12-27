Прокуратура в последний раз предупредила о наказании за митинги сторонников Навального

Прокуратура напомнила об ответственности за участие в несанкционированном митинге Навального

6 октября прокуратура Санкт-Петербурга сделала очередное предупреждение сторонникам Навального о наказании за участие в несанкционированном митинге.

Ведомство напомнило, что акция не была согласована Смольным. Для митинга правительство Петербурга предлагало альтернативные места для проведения мероприятия, но эти варианты не устроили протестующих.

«Любые попытки провести несогласованное мероприятие – прямое нарушение закона», – говорится в официальном заявлении прокуратуры.

Напомним, что Смольный не дал разрешения на проведение акции Навального на Марсовом поле и Дворцовой площади. Сторонникам Навального не удалось также допиться разрешения через суд.

Раннее сообщалось, что Место митинга Навального на Марсовом поле перегородили лентами , В ЗакСе боятся, что Навальный нарушит спокойствие Петербурга

Фото: instagram / Алексей Навальный