В Финляндии объявили режим ЧП из-за коронавируса. Правительство страны приняло решение в связи с ростом числа заразившихся.
За последние сутки в Финляндии выявили 392 новых случая заражения. С начала пандемии в стране зафиксировано 58 064 случая инфицирования, умерли 742 человека.
Правительство считает, что нам всем необходимо сократить число контактов.
Санна Марин, премьер-министр Финляндии
Режим ЧП позволит властям закрыть предприятия общественного питания, школы, вузы, ограничивать передвижения внутри страны.
Ранее мы писали, что Финляндия введет жесткие ограничения с 8 марта.
Видео: Youtube/Valtioneuvosto
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