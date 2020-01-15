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Вчера, 16:14
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matveyvn
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В Финляндии объявили режим ЧП из-за коронавируса

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Режим ЧП позволит властям закрыть предприятия общественного питания, школы, вузы, ограничивать передвижения внутри страны.

В Финляндии объявили режим ЧП из-за коронавируса. Правительство страны приняло решение в связи с ростом числа заразившихся.

За последние сутки в Финляндии выявили 392 новых случая заражения. С начала пандемии в стране зафиксировано 58 064 случая инфицирования, умерли 742 человека.

Правительство считает, что нам всем необходимо сократить число контактов.

Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Режим ЧП позволит властям закрыть предприятия общественного питания, школы, вузы, ограничивать передвижения внутри страны.

Ранее мы писали, что Финляндия введет жесткие ограничения с 8 марта.

Видео: Youtube/Valtioneuvosto

 

Теги: коронавирус, финляндия, чрезвычайное положение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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