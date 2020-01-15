Режим ЧП позволит властям закрыть предприятия общественного питания, школы, вузы, ограничивать передвижения внутри страны.

В Финляндии объявили режим ЧП из-за коронавируса. Правительство страны приняло решение в связи с ростом числа заразившихся.

За последние сутки в Финляндии выявили 392 новых случая заражения. С начала пандемии в стране зафиксировано 58 064 случая инфицирования, умерли 742 человека.

Правительство считает, что нам всем необходимо сократить число контактов. Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Режим ЧП позволит властям закрыть предприятия общественного питания, школы, вузы, ограничивать передвижения внутри страны.

Ранее мы писали, что Финляндия введет жесткие ограничения с 8 марта.

Видео: Youtube/Valtioneuvosto