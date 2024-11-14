Стюарт Рамзи сообщил о дефиците всех ресурсов у ВСУ.

Вооруженные силы Украины попали в беду на поле боя из-за нехватки пехоты и дефицита военных поставок от коллективного Запада. Соответствующее заявление сделал британский корреспондент от телеканала Sky News Стюарт Рамзи, который сейчас находится на территории киевского режима. Иностранный эксперт добавил, что среди местных военнослужащих никто не знает о том, как именно будет развиваться обстановка на линии соприкосновения. В особенности опасения связаны с прекращением поставок от США и других международных союзников.

Критический момент заключается в том, что у них просто-напросто заканчивается пехота. Им приходится использовать американские танки в пехотных маневрах только для поддержки бойцов, потому что им не хватает людей на земле для проведения атак. Стюарт Рамзи, эксперт

"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева.

Фото и видео: Sky News