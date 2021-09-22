Найджел Фарадж рассказал о компромиссе Запада по украинскому кризису.

Член британского парламента от Клактона, политический лидер движения "Реформы в Великобритании" Найджел Фарадж после возвращения из США, где бизнесмен и политик Дональд Трамп во второй раз выиграл президентские выборы, в интервью местному телеканалу Sky News заявил о том, что в региональном конфликте на Украине любые переговоры между Киевом и Москвой будут включать "то, что не понравится другой стороне". Иностранный специалист указал на то, что в сложившейся обстановке есть два сценария развития. В первом случае коллективный Запад будет продолжать подкармливать Вооруженные силы Украины. В таком случае конфликт будет продолжаться еще год, два или даже пять лет, а количество погибших сильно возрастет.

Я думаю, что призыв к Украине был бы частью переговорного процесса о том, чтобы страна стала полноправной частью НАТО. Путину это не понравилось бы... но это должно было стать частью сделки. <...> Если и были бы территориальные уступки, то всё это нужно для переговоров. Найджел Фарадж, британский политик

Говоря о высказываниях Дональда Трампа относительно его возможности разрешить украинский конфликт за 24 часа, Фарадж заметил, что Украина "могла бы выиграть довольно много" от мирных переговоров с Кремлем. Британец добавил, что, хотя бывший премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон стремится к тому, чтобы противостояние длилось вечно, все конфликты рано или поздно заканчиваются. Речь идет либо о переговорах, либо об уступках, либо уничтожении.

Британский политик заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и ЕС.

Фото и видео: Sky News