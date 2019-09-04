Найджел Фарадж призвал Запад к переговорам с Россией по Украине.

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил в эфире местного телеканала BBC о том, что региональный конфликт на Украине спровоцировали страны-члены НАТО и Европейский союз своим постоянным расширением на Восточный фланг.Иностранный специалист отметил, что лично предупреждал о существующей угрозе кризиса, связанного с киевским режимом, еще с 2014 года.

Для меня было очевидно, что постоянное расширение НАТО и ЕС на восток давало... повод для российского народа, чтобы сказать, что "они снова нападают на нас"... Мы спровоцировали этот кризис. Найджел Фарадж, эксперт

Напомним, что Фарадж говорил о том, что шокирован тем, что коллективный Запад не рассматривает идею проведения каких-либо ирных переговоров с Москвой по урегулированию конфликта на Украине. Британец также публично выражал мнение о том, что разговоры о возможной победе Вооруженных сил Украины над Россией "курам на смех".

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Фото и видео: www.bbc.com