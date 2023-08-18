Скотт Риттер рассказал о том, в каком случае СВО затянется.

Украинский президент Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой в том случае, если не признает поражение Вооруженных сил Украины в региональном конфликте. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранец заметил, что в том случае, если страна откажется сдаться, то Москва при необходимости продолжит свою атаку и пойдет в направлении Одессы. Аналитик полагает, что сейчас у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы теснить армию противника из Запорожской области и Донецкой народной республики. При этом, если ставка ВСУ на контрнаступление не оправдается, то стоит ожидать все больше прорывов российскими войсками линии фронта.

Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. <…> Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Пять-десять километров". Зеленского предупредили о потере двух городов.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom