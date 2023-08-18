Скотт Риттер предрек скорое поражение ВСУ.

Киевский режим может потерять контроль над Купянском и Харьковом из-за провалов Вооруженных сил Украины в боевых действиях. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывшиц американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что уже к концу лета или в начале осеннего сезона ВСУ могут потерпеть стратегическое поражение в региональном конфликте. К такому итогу армию приведут большие потери личного состава, которые власти страны едва ли способны

Украинская линия обороны у Купянска разбита, а российские войска продвигаются по пять, десять, пятнадцать километров в день, угрожая войти в город. Он скоро падет. А дальше Харьков. Это начало конца. Мы находимся в ситуации, когда Россия оказывает давление по всей линии фронта. Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom