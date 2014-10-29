Скотт Риттер считает, что армия может нанести удар в спину главе государства.

Вооруженные силы Украины могут нанести главе государства Владимиру Зеленскому удар в спину из-за ситуации на передовой линии. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала George Galloway сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что сейчас лидер киевского режима находится в ужасном положении. Эксперт считает, что пока весь остальной мир говорит о территориальных уступках, то глава Украины продолжает выступать "с абсурдными заявлениями". В США призвали заняться мирным урегулированием регионального кризиса за счет переговоров, которые будут учитыывать национальные интересы Москвы. Сктт Риттер полагает, что кризис не может закончиться на условиях Владимира Зеленского.

Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: "С нас хватит. Мы складываем оружием". Чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Последний шанс". В США призвали Зеленского прислушаться к предложению Путина.

Фото и видео: YouTube / George Galloway