Скотт Риттер оценил шансы Украины на сохранение территорий.

Киевскому режиму грозит катастрофа в случае отказа от мирных переговоров на условиях России. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта George Galloway сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист объяснил, что Украина лишится еще больше территорий, Москва победит в региональном конфликте, а поражение ВСУ будет носить стратегический и всеобъемлющий характер.

Ни один из этих десяти пунктов никогда не претворят в жизнь. Именно с этой реальностью столкнулся остальной мир, который сказал Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах. А именно отказаться от территорий, которые находятся под контролем России. Скотт Риттер,экс-разведчик США

Эксперт напомнил, что на международном саммите в Саудовской Аравии украинский президент Владимир Зеленский предлагал свою "формулу мира" из десяти пунктов, в котором все строится "на поражении Москвы", но ему в ответ сказали о том, что он живет в иллюзиях.Скотт Риттер полагает, что до западных СМИ начинает доходить тот факт, что Россия выигрывает конфликт на Украине.

"Системы вышли из строя". В США рассказали, что Россия устроила ВСУ.

Фото и видео: YouTube / George Galloway