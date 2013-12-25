Скотт Риттер оценил операцию России по ликвидации ПВО украинских властей.

Российские Вооруженные силы планомерно уничтожают системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский разведчик морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что страны коллективного Запада отправили киевскому режиму передовые установки ПВО, однако армии не удалось сформировать единую интегрированную систему. Киевский режим выстроил разрозненные посты, которые стали легкой мишенью.

Российские военные вывели из строя каждую отдельную систему ПВО, а затем легко наносили удары по установленным целям. Уже несколько месяцев Россия проводит самую успешную в современной военной истории операцию по уничтожению сил ПВО. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom