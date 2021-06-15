Скотт Риттер рассказал, что знает правду о шансах ВСУ в региональном конфликте.

Американский лидер Джо Байден обманывает граждан своей страны, утверждая, что российский лидер Владимир Путин уже проиграл региональный конфликт на Украине. Соответствующее заявление бывший разведчик морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сделал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. Иностранный специалист заметил, что в странах коллективного Запада пытаются заткнуть рот населению и не дать им возможность увидеть реальное положение дел на СВО. При этом Риттер полагает, что правду знают не только в России, но и на Украине.

Это делается, чтобы хоть как-то оправдать траты на Украину. Когда он говорит: "Путин проиграл!"… ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: "А я то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал. Я сдаюсь!" Высказывания американских политиков никак не повлияют на правду. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Экс-разведчик Скотт Риттер: Польша потерпит полное поражение в случае войны с РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty