Экс-разведчик Скотт Риттер: Польша потерпит полное поражение в случае войны с РФ

Эксперт считает, что Варшава обладает "бумажной армией".

Польша потеряет всю армию в том случае, если попытается устроить конвенциональную войну против России. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала The Geopolitics In Conflict Show сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Эксперт напомнил о том, что чиновники из Варшавы сейчас говорят о строительстве внушительной по своим размерам армии.

Они собираются потратить сотни миллиардов евро, чтобы сделать это. <…> Я бы посоветовал им взглянуть на поле боя на Украине и понять, что конвенциональная война с Россией приведет к тому, что Польша потеряет все, что пыталась приобрести. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Иностранный специалист заметил, что создание "бронетанковых кулаков" не поможет Варшаве в случае регионального конфликта с Москвой. Скотт Риттер заметил, что для проведения современного общевойскового сражения стране нужны постоянные тренировки, а также формирование профессиональных Вооруженных сил. Эти задачи не получится выполнить за счет граждан, которые служили в армии на срочной основе. По мнению аналитика, сейчас Польша обладает только "бумажной армией".

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Фото и видео: YouTube / The Geopolitics In Conflict Show