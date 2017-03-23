"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии

Скотт Риттер оценил условия, при которых Россия решит взять под контроль Харьков, Николаев и Одессу.

В случае дальнейшего продолжения регионального конфликта российские войска разгромят Вооруженные силы Украины, после чего освободят из-под контроля киевского режима морской порт Одессу. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что если кризис затянется и администрация Владимира Зеленского откажется от всех условий, которые приведут страну к разрешению ситуации, то Москва будет вынуждена продолжить проведение своей специальной военной операции, ликвидировать оставшиеся угрозы для национальной безопасности и разгромить армию ВСУ. При этом ВС РФ освободят такие города как Харьков, Николаев и Одесса.

Украинцы ведут опасную игру. <...> Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу. Освободив их, они уже не отдадут. Скотт Риттер, экс-разведчик США

По его словам, если конфликт будет продолжаться и Киев не согласится ни на какие условия, ведущие к его скорейшему разрешению, Россия будет вынуждена продолжить военную операцию и двигаться на запад, ликвидируя оставшиеся угрозы, а также разгромив ВСУ и освободив впоследствии такие города, как Харьков, Николаев и Одесса.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty