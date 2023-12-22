Мария Берлинская рассказал о грядущем технологическом прорыве в России.

Новейшие российские беспилотник принесут армии киевского режима большие проблемы. Соответствующее заявление сделала директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в интервью местной журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой на территории России ранее было заведено уголовное дело по статье за возбуждение ненависти или вражды. Гость шоу отметила, что инженеры из России сейчас находятся на грани технологического прорыва.

Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение. Если это будет запущено в серию, это для нас является вызовом. Мария Берлинская, эксперт

Иностранка пояснила, что новые системы наведения и навигации российских беспилотников представляют "наибольшую угрозу" для Вооруженных сил Украины. Разработчики перспективных летательных аппаратов стремятся свести роль оператора-человека к минимуму за счет автоматического захвата целей противника. Современные БПЛА сделают традиционные средства радиоэлектронной борьбы ВСУ неэффективными.

Министр ВС Франции выразил сожаление из-за гибели гражданских в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук