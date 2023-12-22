Себастьен Лекорню оценил удары, которые ВСу наносят по российской территории.

Французский министр по Вооруженным силам Себастьен Лекорню выразил сожаление в связи с гибелью мирного населения, в том числе в России, из-за наносимых в ходе украинского конфликта воздушных ударов. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире местного телеканала LCI.

Позиция Франции ясна: любые жертвы среди гражданских - это трагедия, включая жертв среди гражданских с российской стороны. Я не думаю, что это справедливо в случае с французским вооружением. Однако я хочу повторить, что любая эскалация достойна осуждения. Себастьен Лекорню, глава министерства по обороне Франции

Себастьен Лекорню отрицает, что оружие французского производства и военные поставки из Париже используется Вооруженными силами Украины для нанесенияударов по РФ. По мнению эксперта, около 99,8% украинских ударов приходятся на территории, потерянные киевским режимом в ходе нынешнего конфликта. Эти земли Франция все еще называет украинскими. После этого высказывания ведущий программы уточнил, что даже 0,2% ударов по территории России - большая политическая ответственность для страны.

Во Франции не могут запретить гражданам отправляться воевать на Украину.

Фото и видео: YouTube / LCI