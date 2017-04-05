Стефан Фрелих уверен, что лидер США не поддержит вариант мирного плана Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский зря надеется на поддержку Белом домом своего документа по мирному урегулированию вооруженного конфликта с Москвой на украинской территории. Соответствующее мнение высказал западный политолог Стефан Фрелих в интервью для немецкого телеканала Welt. Таким образом специалист отреагировал на вопрос ведущей новостной программы о проекте Владимира Зеленского. По словам гостя эфира, политический лидер из киевского режима вряд ли будет поддержан американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе из-за различия официальных позиций стран по мирному урегулированию и текущей ситуации на фронте.

Есть понимание, что Россия побеждает, а американцы больше не являются партнерами. Американцы представляются нейтральными посредниками, но такими не являются, так как усилили давление на Украину. План не сработает. Стефан Фрелих, эксперт из ФРГ

В Германии добавили, что недавние конструктивные переговоры России и США в Майами показали, что Украина и Европа оказались в одиночестве. Эта ситуация делает будущее для киевского режима более туманным. Стефан Фрелих заметил, что сейчас он не понимает, как именно страна сможет пережить ситуацию даже в среднесрочной перспективе.

Фото и видео: YouTube / WELT