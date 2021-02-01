"Ураганы" группировки "Запад" поразили командный пункт и укрепрайоны ВСУ

Артиллерия ВС РФ продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО.

Российские расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" поразили командный пункт, укрепленные районы и опорные пункты Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы профильного ведомства от 29 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована силами 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии при "Западной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции. Оперативные кадры с беспилотников подтвердили поражение целей противников.

Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили командный пункт подразделения ВСУ, укрепрайоны, опорные пункты и живую силу противника на одном из направлений в зоне проведения СВО на расстоянии около 30 километров. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России