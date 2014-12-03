Бойцы "Запада" выполнили задачу в зоне СВО.

Российские военнослужащие освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Новое, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что боевая задача успешно была выполнена силами "Западной" группировки войск в ходе наступательных мероприятий, организованных в зоне проведения специальной военной операции.

Российские бойцы совершили удары по украинским военным предприятиям, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации войск за минувшие сутки. Потери Вооруженных сил Украины составили за день 1430 человек убитыми и ранеными. Подразделения группировки "Восток" продолжают наступление в глубину обороны противника, "Южная" группировка и "Центр" улучшили тактическое положение на линии соприкосновения. Системы противовоздушной обороны поразили 125 беспилотников врага, а также четыре управляемые авиабомбы JDAM и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства .

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Богдановка.

Фото: Минобороны России