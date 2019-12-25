Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Богдановка

В освобождении села участвовали подразделения группировки войск "Центр".

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Богдановка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В освобождении села участвовали подразделения группировки войск "Центр". Также российские военные нанесли поражение тяжелой механизированной, двум механизированным, штурмовой и аэромобильной бригадам, бригаде беспилотных систем ВСУ и бригады Нацгвардии.

За сутки потери противника составили около 410 солдат, одна боевая бронемашина, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

Ранее мы сообщали, что российские военные освободили Тарасовку в ДНР.

Фото: Минобороны России