Бойцы "Юга" выполнили задачу в зоне СВО.

Российские военнослужащие освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Тарасовка, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что боевая задача реализована силами "Южной" группировки войск в ходе наступательных мероприятий, организованных в зоне проведения специальной военной операции.

Также нанесено поражение формированиям пяти механизированных бригад Вооруженных сил Украины, двух бригад территориальной обороны и бригады национальной гвардии Украины, размещенным в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Часов Яр, Иванополье, Миньковка, Новая Полтавка, Березовка, Северск и Яблоновка в ДНР. Противник лишился за минувшие сутки до 335 человек личного состава. Также ВСу потеряли на данном направлении три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия натовского производства и четыре склада с боеприпасами.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Журавка Сумской области.

Фото: Минобороны России