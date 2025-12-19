"Упадет на Солнце". Ученые сообщили о новой находке в космосе

Астрономы рассказали о том, откуда взялось небесное тело.

Российские ученые открыли первую комету в 2026 году, которая весной сгорит на Солнце. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты сослались на данные, полученные от Международного астрономического союза. На данный момент известно, что небесное тело получило название C/2026 A1 (MAPS). Уже установлено, что жизненный путь объекта подходит к концу, поэтому скоро он упадет на важную для Земли звезду.

Согласно расчетам, только что открытое небесное тело закончит свою жизнь 4 апреля этого года, когда упадёт на Солнце. Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остаётся жить 73 дня. сообщение от экспертов

Данная комета предположительно является одним из осколков Великой кометы 1106 года. В свою очередь она наблюдалась почти тысячу лет назад. Ее описывают древние ученые в рукописях Китая, Японии и Британии. Впоследствии комета раскололась на множество частей, одна из которых вновь появился на небе нашей планеты как Великая комета 1843 года.

Фото: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)