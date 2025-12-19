Мощность магнитной бури приблизилась к историческим рекордам

Эксперты пояснили, что сейчас начинается второй пик бури, а геомагнитные индексы могут вернуться на уровень G4.

Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильного удара облака плазмы от первой в 2026 году вспышки Х класса, достигла уровня G4. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты объяснили, что сейчас уровень возмущенности магнитного поля нашей планеты достигает отметки в G4 по шкале из пяти уровней. Они уточнили, что G5 представляет из себя позицию "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Официально подтверждено - на Земле происходит планетарная магнитная буря уровня G4.33. <…> Единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра - индукция магнитного поля - показывает значения, близкие к историческим рекордам. сообщение от экспертов

Напомним, что в последний раз буря такого уровня наблюдалась 12 ноября 2025 года. В тот период геомагнитный индекс Kp в своем пике достигал значений G4.3-G4.7.

Важно помнить, что уовень G4 предполагает, что на Земле могут фиксироваться серьезные помехи для мобильной и радиосвязи, а также многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Дополнительно в различных участках могут появляться северные сияния. Увидеть данное при родное явление можно будет даже в тропиках.

Очень сильные магнитные бури ожидаются 20 января.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)