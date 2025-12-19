Очень сильные магнитные бури ожидаются 20 января

Астрономы рассказали об активной ситуации в космическом пространстве за последние часы.

Выброс солнечной плазмы спровоцирует 20 января на Земле магнитную бурю класса G3/G4. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты объяснили читателям, что уровень G4 означает "очень сильно" по шкале из пяти показателей, где отметка G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Выброс летит фронтально в сторону Земли. <...> Предварительно, придет к Земле 20 января. Ожидающийся уровень магнитных бурь - G3/G4. пост от экспертов

На Солнце появилась новая крупная корональная дыра в виде цифры.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)