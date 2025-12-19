На Солнце появилась новая крупная корональная дыра в виде цифры

Астрономы сообщили о том, что наступает благоприятное время для наблюдения за северными сияниями.

На Солнце появилась новая крупная корональная дыра, которая по форме напоминает перевернутую цифру один. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты объявили в социальных сетях о том, что высота такой необычной формы составляет около миллиона километров. "Оккупация" звезды корональными дырами началась ещё в первые месяцы 2025 года, сразу после того, как Солнце прошло через пик цикла своей активности. Этот период длился с октября по декабрь 2024 года.

Это привело к резкому, на 60%, росту числа магнитных бурь в минувшем году. Никаких признаков изменения данной тенденции нет — достаточно посмотреть на сегодняшнее Солнце. Ожидается, что число магнитных бурь в новом году превысит значения предыдущего. пост от экспертов

Эксперты заметили, что рост числа магнитных бурь может продолжаться ещё не менее двух лет, примерно до 2028 года. Затем ожидается, что начнется процесс стремительной деградации всех видов активности на Солнце с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов. Астрономы считают, что благодаря таким причинах следующие два года следует считать хорошими для наблюдений за северными сияниями.

На Солнце произошли две сильные вспышки.

Фото: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)