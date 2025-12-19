На Солнце произошли две сильные вспышки

Эксперты рассказали о космической а активности на орбите нашей планеты.

Две вспышки предпоследнего класса мощности - М зафиксированы на Солнце в ночь на 12 января. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты объявили в социальных сетях о том, что явление зарегистрировано в 01:28 утра по московскому времени в рентгеновском диапазоне. Вспышка имела длительность в семь минут. Затем в в 02:14 часов утра была зарегистрирована другая вспышка с продолжительностью 99 минут. Последняя вспышка на текущий момент является сильнейшей из зарегистрированных за 2026 год. Аналитики добавили, что она произошла на обратной стороне Солнца. Ее удалось увидеть благодаря тому, что источник вспышки располагался прямо за горизонтом, поэтому до Земли дошла часть излучения из высоких слоев солнечной атмосферы.

Так как основная часть энергии была заблокирована, полная мощность события должна быть заметно выше, но не может и никогда не будет измерена - на той стороне Солнца сейчас нет спутников, оснащенных необходимыми средствами. пост от экспертов

Напомним, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите нашей планеты в 10 нановатт на каждый квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки обычносопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака, подходя к Земле, могут спровоцировать на планете магнитные бури.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)