На Земле неожиданно начались магнитные бури

Эксперты не моделировали текущий выброс плазмы на Солнце.

Выброс плазмы, покинувший Солнце 8 декабря, пришел к нашей планете, вызвав на Земле магнитные бури. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты объявили в социальных сетях о том, что примерно час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило в направлении земли "достаточно жестко". С 01:40 часов утра 11 декабря по московскому времени зафиксированы первые магнитные бури. Пока что ученые не могут спрогнозировать дальнейший сценарий на долгосрочной основе, потому что приход текущей плазмы не был отражен в моделях.

К планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7-8 декабря... Второе облако — выброшенное во время единственной на данный момент в декабре X-вспышки уровня X1.1, произошедшей 8-го числа около 08.00 мск... пост от экспертов

При этом аналитики уверены, что не стоит ожидать значительных бурь, потому что удар по земле наносился только краем облака. В Лаборатории уточнили, что в течение всего декабря на звезде "всё происходит шиворот-навыворот". Судить о том, насколько серьезная ситуация складывается, можно будет позже.

На Солнце зафиксировали редкий выброс черной плазмы.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)