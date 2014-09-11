На Солнце зафиксировали редкий выброс черной плазмы

Эксперты рассказали о "черном призраке", замеченном в полночь.

Красивая и редкая "чёрная" вспышка произошла в ночь на 8 декабря в полночь по московскому времени. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты заметили, что взрыв на звезде разорвал и разбросал по солнечному диску на расстояние около миллиона километров облако плотного холодного водорода. Уточняется, что речь идет о темном, слабо светящемся веществе.

Оно создало на несколько часов удивительную иллюзию: то ли призрачного чёрного пламени, танцующего в солнечной атмосфере, то ли загадочного тёмного тумана, окутавшего на несколько часов треть солнечного диска.. Как и положено призракам, к утру чёрное облако полностью растаяло. пост от экспертов

В ркзультате холодная плазма на Солнце частично рассеялась, а большей части "испарилась" под давлением жара небесного тела.

На Солнце произошла одна из самых сильных вспышек за год.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)