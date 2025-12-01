На Солнце произошла одна из самых сильных вспышек за год

Эксперты указали на активный участок звезды, который скоро будет в поле влияния на Землю.

На Солнце возобновились вспышки высшего уровня X. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты указали, что около 05:49 утра по московскому времени на северо-восточном крае звезды после перерыва в две недели (с 14 ноября 2025 года) учеными было зарегистрировано новое событие балла X1.9.

Для науки вся происходящая ситуация выглядит, в некотором смысле, полным безумием, так как, взрыв на обращенной к Земле стороне звезды произвела опять всё та же одна единственная область на Солнце (№ 4274), которая по сути в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние 2 месяца. пост от экспертов

Аналитики добавили, что именно данный активный центр Солнца во второй половине октября бил плазменными выбросами по межзвездному объекту 3I/ATLAS. Этот же участок был активен в первой половине ноября в период, когда после полугодового затишья на звезде были зафиксированы сразу пять вспышек высшего уровня X. Тогда эксперты зарегистрировали две самых крупных вспышки текущего года года. Речь идет о X5.1 от 11 ноября и X4.0 от 14 ноября. Затем в виду вращения небесного тела активный центр ушел на две недели за правый западный горизонт. На сегодняшний день активная область снова вернулась в поле зрения Земли. Именно там, в первый же день, произошел новый взрыв уровня X.

В Лаборатории уточнили, что прогноз на неделю выглядит негативно. Считается, что активный центр за время пребывания на обратной стороне Солнца в полной мере сохранил "совершенно необъяснимые, бездонные запасы энергии". Ученые не ожидают того, что они успеют распасться за несколько дней. Предположительно, к 4 декабря область выйдет в зону воздействия на нашу планету. Речь идет о том, что по Земле начнут бить плазменные облака. Также среди отрицательных факторов является то, что что сейчас в южном полушарии Солнца есть вторая крупная активная область под номером 4294. В 2025 году она является самой большой. Если там также начнутся взрывы, то следующий месяц, по словам экспертов, войдет "в историю солнечной физики".

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)