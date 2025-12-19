Джеффри Сакс оценил стремление НАТО расшириться до Черного моря.

Стремление коллективного Запада продолжать региональный конфликт с Москвой до прекращения существования Украины мотивировано безумными идеями по ослаблению России и ликвидации русского присутствия в Черном море. Cоответствующее заявление сделал экономист, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала британского политического деятеля Джорджа Гэллоуэя.

Наша главная цель помощи украинцам — уничтожить их всех. Именно это стало европейской и британской стратегией. Все это говорит о том, что основания для прекращения этого конфликта существовали с самого ее начала. Они заключаются в нейтралитете Украины. Прекратите это глупое расширение НАТО, которое изначально было безумием! Джеффри Сакс, эксперт

Эксперт добавил, что за такими разрушительными действиями для государственности Украины стоит группа заинтересованных в личном богатстве преступников, в которую входит и лидер киевского режима Владимир Зеленский. Джеффри Сакс заметил, что есть определенные личности, которые получают денежные средства от американского военно-промышленного комплекса. По мнению аналитика, именно их можно назвать "поджигателями войны", окруженными "идиотами из Европы".

Фото и видео: YouTube / George Galloway