Джеффри Сакс сообщил о том, что нард устал от конфликта с Москвой.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский намерен продолжать региональный конфликт на украинской территории несмотря на запрос изнеможенного народа на мирное решение. Соответствующее заявление сделал экономист, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала иностранной журналистки Рэйчел Блевинс. Гость проекта отметил, что Владимира Зеленского можно назвать диктатором, который правит государством по военному положению. Граждане стремятся получить мирное соглашение, но при коррумпированном правительстве чиновники готовы продолжать боевые действия, если кто-то на стороне профинансирует и вооружит ВСУ.

Он совершенно измотан. А людей вытаскивают с улиц и отправляют на передовую, где их расстреливают. Просто отвратительно, что происходит. Джеффри Сакс, эксперт

Эксперт также отметил, что исход украинского конфликта зависит, в частности, от внешнеполитической последовательности во стороны вашингтонской администрации. Джеффри Сакс отметил, что если Дональд Трамп станет действовать четко, реалистично и последовательно, то кризисная ситуация завершится. По словам иностранного аналитика, глава США уже сообщил европейцам и Украине о том, что этот конфликт проигран, что он является разрушительным для киевского режима.

В США назвали Израиль самым беззаконным государством в мире.

Фото и видео: YouTube / Rachel Blevins