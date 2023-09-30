Шон Белл оценил работу" истребителя танков" в зоне СВО.

Российская авиация, в частности боевые самолеты Су-35 и ударные вертолеты Ка-52, представляют из себя непреодолимую проблему для армии киевского режима, тормозящую ход контрнаступления Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с местными зрителями в эфире телеканала Соединенного Королевства Sky News поделился вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

Могу выделить два летательных аппарата. Во-первых, это многофункциональный истребитель Су-35. Выглядит он мощно. Его стали все чаще использовать вместе с планирующими бомбами Это позволяет им действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны. <…> Во-вторых, это Ка-52, известный как "истребитель танков". Шон Белл, вице-маршал ВВС Британии

Иностранный специалист отметил, что маневренный и быстрый вертолет Ка-52, оснащен соосной схемой расположения несущих винтов. Воздушная техника вызывает серьезную панику в рядах ВСУ и парализует контрнаступление.

"Разносят в щепки". ВСУ призвали готовиться к худшему из-за маневра России.

Фото и видео: Sky News