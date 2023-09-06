Шон Белл раскрыл два сценарий развития конфликта на Украине.

Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в личном составе, что позволит российским Вооруженным силам отбросить армию киевского режима все дальше назад. Соответствующее заявление в рамках британского телеканала Sky News сделал местный вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. Аналитик озвучил два варианта сценария развития регионального конфликта в том случае, если ВСУ так и не смогут совершить прорыв до наступления холодов. Иностранный специалист пояснил, что кризис будет либо заморожен о весеннего сезона, либо произойдет попытка организации мирных переговоров.

Украинскую армию сейчас разносят в щепки. Опасность заключается в том, что если они потеряют слишком много военных и техники, то это позволит России провести свое контрнаступление и отбросить украинцев еще дальше назад. Шон Белл, британский аналитик

Министр обороны Британии подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.

Фото и видео: Sky News