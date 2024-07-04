"Умный дом" выходит из-под контроля в трейлере триллера Afraid

В мировой прокат «Afraid» выйдет 30 августа.

Трейлер фильма ужасов "Afraid" (ранее известного как They Listen) обнародовала в социальных сетях 3 июля 2024 года кинокомпания Sony Pictures Entertainment. В актерском составе ленты об опасностях искусственного интеллекте заявлены Джон Чо, Кэтрин Уотерстон, Гавана Роуз Лю, Лукита Максвелл, Дэвид Дастмалчян и Кит Кэррадин. В режиссерском кресле оказался Крис Вайц, он же указан в качестве сценариста.

Сюжет расскажет историю мужчины по имени Кертис (Чо) и его семьи, которые выбираются для тестирования нового революционного домашнего устройства. Речь идет о цифровом домашнем помощнике под названием AIA. Разработчики пообещали семье, что речь идет об абсолютно новом уровне системы "умный дом" (с большой системой датчиков), которая способна не только исполнять просьбы хозяев, но также и воспитывать детей, запоминать вкусы домочадцев, подстраиваться под них и даже защищать "своих". Однако в какой-то момент герои понимают, что ИИ стал угрозой для них. В мировом прокате картину следует ожидать с 30 августа.

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Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment