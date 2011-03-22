Вышел первый трейлер продолжения фильма "Пальма" с Добронравовым

Картина выйдет в свет 20 марта следующего года.

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала дебютный трейлер семейной комедии "Пальма 2" с Виктором Добронравовым. В ролике создатели показали завораживающие виды и нового питомца, появившегося в семье главного героя. В синопсисе проекта говорится о том, что лётчик по имени Вячеслав Лазарев перебирается в глубинку, где продолжает летать. Однако теперь мужчине предстоит управлять меленьким винтовым бортом АН-2. Неожиданно в привычной жизни персонажей появляется маленький медвежонок, которому сын лётчика Коля, даёт кличку Мансур.

В актерском составе заявлены Леонид Басов, Валерия Федорович, Владимир Ильин, Сергей Гилев, Игорь Хрипунов, Таисья Калинина, Евгения Дмитриева и другие. Режиссёрами фильма стали Александр Домогаров-младший и Владимир Кондауров. Официальная премьера ленты в кинотеатрах страны состоится 20 марта 2025 года.

Вышел трейлер комедийного боевика "Джекпот" с Джоном Синой и Аквафиной.

Фото и видео: YouTube / Central Partnership