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Вышел первый трейлер продолжения фильма "Пальма" с Добронравовым

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Картина выйдет в свет 20 марта следующего года.

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала дебютный трейлер семейной комедии "Пальма 2" с Виктором Добронравовым. В ролике создатели показали завораживающие виды и нового питомца, появившегося в семье главного героя. В синопсисе проекта говорится о том, что лётчик по имени Вячеслав Лазарев перебирается в глубинку, где продолжает летать. Однако теперь мужчине предстоит управлять меленьким винтовым бортом АН-2. Неожиданно в привычной жизни персонажей появляется  маленький медвежонок, которому сын лётчика Коля, даёт кличку Мансур.

В актерском составе заявлены Леонид Басов, Валерия Федорович, Владимир Ильин, Сергей Гилев, Игорь Хрипунов, Таисья Калинина, Евгения Дмитриева и другие. Режиссёрами   фильма стали Александр Домогаров-младший и Владимир Кондауров. Официальная премьера ленты в кинотеатрах страны состоится 20 марта 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / Central Partnership

Теги: central partnership, виктор добронравов, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Культура, Кино,

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