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"Украинцы отступают". В США забили тревогу из-за ЧП под Харьковом

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Патрик Ланкастер оценил российские продвижение на СВО.

Украинские военнослужащие вынуждены и дальше отступать на Харьковском направлении. Соответствующее заявление сделал вывший американский военнослужащий Военно-морских сил и журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что российское руководство добивается сейчас в зоне проведения специальной военной операции значительных успехов. В частности, взятие под контроль населенного пункта Авдеевка является поворотным моментом в боевых действиях на линии фронта, после которого ВС РФ успешно продолжили продвигаться вперед.

Практически каждый день все больше деревень и поселков переходят под контроль ВС России, а украинские войска покидают населенные пункты.

Патрик Ланкастер, эксперт

"Ничего военного". Журналист из США пришел в ужас от тактики ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: всу, патрик ланкастер, харьковское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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